Во «ВКонтакте» запустят систему защиты контента

Социальная сеть «ВКонтакте» планирует запустить систему «Немезида» для защиты уникального контента уже в июне.



Любой пользователь «ВКонтакте» сможет пожаловаться на плагиат контента и указать его оригинальный источник, сообщили представители соцсети на VK Media Day.

Рассматривать жалобы и выносить нарушителям предупреждения будет специальная команда модераторов. Для нарушителей возможны наказания: от предупреждения до запрета монетизации. При этом нарушители смогут оспорить решение.

Кроме того, «ВКонтакте» запустит платформу подкастов и новый формат опросов: пользователи смогут выбирать несколько пунктов ответов, изменить свой голос, отправить опрос в личных сообщениях. Авторы смогут настраивать их внешний вид с помощью фонов и иллюстраций.

Ранее в обновленных приложениях «ВКонтакте» появились защищенные сквозным шифрованием голосовые и видеозвонки.