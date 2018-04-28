Во «ВКонтакте» появилась функция звонков

В обновленных приложениях «ВКонтакте» появились защищенные сквозным шифрованием голосовые и видеозвонки.

«Чтобы включить сервис, нужно принять вызов от того, кто уже активировал функцию. Или поздравить друга, у которого сегодня день рождения. Тогда сервис звонков появится у вас обоих. Дальше можно звонить и включать функцию другим знакомым», — говорится в сообщении LIVE Express.

Ранее стало известно, что «ВКонтакте» закроет проект VK Mobile.

