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Технологии

Во «ВКонтакте» появилась функция звонков

10:44, 28.04.2018

В обновленных приложениях «ВКонтакте» появились защищенные сквозным шифрованием голосовые и видеозвонки.

«Чтобы включить сервис, нужно принять вызов от того, кто уже активировал функцию. Или поздравить друга, у которого сегодня день рождения. Тогда сервис звонков появится у вас обоих. Дальше можно звонить и включать функцию другим знакомым», — говорится в сообщении LIVE Express.

Ранее стало известно, что «ВКонтакте» закроет проект VK Mobile.

ТехнологииТелекоммуникации
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