В ДР Конго зафиксировали новые вспышки Эбола

В Демократической Республике Конго (ДРК) выявлено 11 новых подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эбола, два из них окончились смертельным исходом.



В общей сложности, по последним данным, речь идет о 45 заболевших, из них 14 случаев подтверждены. При этом число погибших может оказаться значительно выше, передает «Интерфакс» со ссылкой на министерство здравоохранения ДРК. К настоящему времени Минздраву известно о 25 летальных исходах, связь которых со вспышкой Эболы пока не подтверждена.

Отмечается, что последние случаи заражения зафиксированы в крупном городе — центре Экваториальной провинции Мбандаке, тогда как раньше распространение лихорадки ограничивалось сельской местностью.

Медики взяли под наблюдение более 500 человек, которые могли контактировать с зараженными.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о высокой вероятности возникновения новой глобальной эпидемии, которая может стать угрозой для человечества. Причиной могут стать уже известные вирусы — Зика, Ласса, а также Эбола.