«Ростех» отчитался о росте экспорта вооружений в 2017 году на фоне санкций

Госкорпорация «Ростех» заявила о полном выполнении гособоронзаказа предприятием. Кроме того, несмотря на санкции, объем экспорта продолжил расти и составил $13,4 млрд против $13,1 млрд годом ранее.

Консолидированная выручка корпорации по итогам 2017 года составила 1,6 трлн руб., показатель EBITDA — 305 млрд руб., а чистая прибыль — 121 млрд руб., передает «Коммерсантъ».

Напомним, выручка группы компаний «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех») по итогам 2017 года составит порядка 40 млрд рублей.