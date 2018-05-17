Инна Гончаренко: «Этери Тутберидзе не одна решала насчёт Загитовой»

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала последние острые вопросы в фигурном катании относительно Алины Загитовой. По ее словам, могла сложиться такая ситуация, при которой решение о выступлении Алины на Олимпиаде принималось не только ее тренером Этери Тутберидзе.

«Если говорить о фигуристах-одиночниках, на юниорском уровне можно выступать до 18 лет включительно. Но спортивный век очень короток. Особенно у девушек. Поэтому все тренеры стремятся выпустить учениц на взрослые турниры как можно раньше. Когда у тренера в группе есть две равные по силам спортсменки, кто-то из них всегда будет недоволен.

Я думаю, что Этери не одна решала насчёт Загитовой. Это же олимпийский сезон! Без федерации тут не обошлось. В жизни всякое бывает — травмы, болезни. Медведева, между прочим, как раз травму и получила накануне финала «Гран-при». А если бы это случилось перед Олимпиадой? Сборная России могла вообще остаться без золотой медали. Нужна была подстраховка. В лице Алины Загитовой. Шансы у двух наших девочек были примерно равные, но Женя Медведева уступила. Так зачем теперь махать кулаками после драки?", — приводит слова Гончаренко «Экспресс-газета».

Напомним, ранее стало известно, что в фигурном катании могут ввести возрастные ограничения. Это напрямую коснется Алины Загитовой, которую могут перевести в юниорские соревнования. Новость подтвердила Ирина Роднина.