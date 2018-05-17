СМИ: Путин провел встречу с Асадом в Сочи
Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Сирии Башаром Асадом, который прилетел на несколько часов в Сочи. Путин поздравил сирийского лидера с успехом в борьбе с террористами.
Согласно данным из Дамаска Асад обсудит с российской стороной «много важных вопросов», передает LIFE.
Ранее сообщалось, что Россия и Сирия могут создать морской торговый путь Тартус — Севастополь. Стороны обсудили вопрос поставок российского зерна и сирийских фруктовОбществоВласть
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