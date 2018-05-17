«Ростелеком» предлагает барам и другим заведениям подключиться к чемпионату мира по футболу FIFA 2018

Специально к чемпионату мира по футболу FIFA 2018™, который пройдет в России летом 2018 года, «Ростелеком» доработал пакетное предложение «Быть в плюсе». Комплексное решение для баров и других заведений, позволит их владельцам быстро и без существенных затрат организовать в своем заведении футбольные трансляции.



«Футбол здесь» — полный комплект для показа футбольных матчей в высоком качестве. В него входит высокоскоростной доступ в интернет, пакет ТВ-каналов, телевизоры и сервис «Интерактивное телевидение» от «Ростелекома». Подключив «Интерактивное ТВ» владельцы спортивных баров смогут транслировать посетителям контент в формате Ultra HD с многоканальным звуком. В пакет входят в том числе каналы, которые будут транслировать матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ в нашей стране. При подключении пакета «Футбол здесь», ТВ-приставка, которая обычно продается за 3 050 рублей, будет стоить всего 1 рубль. В рамках пакета спорт-бары и другие заведения могут также приобрести качественные телевизоры, диагональю от 32 до 55 дюймов с рассрочкой на 12 месяцев*.

Предложение «Футбол здесь» доступно в четырех вариантах, которые отличаются скоростью доступа в интернет и абонентской платой — S, M, L и XL. Дополнительный бонус** при подключении высокоскоростных пакетов М, L и XL — получение двух билетов на один из матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.

«Чемпионат мира по футболу FIFA™ — главное событие этого лета. Традиция совместного просмотра матчей в кругу друзей-болельщиков — отличная возможность привлечь новых посетителей в заведение, увеличить средний чек и оборот. Во многих городах и районах спорт-бары не способны вместить всех желающих, а мы даем возможность подключить футбольные трансляции даже небольшим барам и другим заведениям, которые не могут себе позволить вкладывать в это огромные деньги», — рассказывает о специальном предложении Сергей Таболин, директор направления департамента корпоративного маркетинга ПАО «Ростелеком».

«Быть в плюсе» — пакетное предложение, разработанное «Ростелекомом» для малого и среднего бизнеса. Оно позволяет подключить высокоскоростной доступ в интернет и одну из цифровых услуг на выбор — видеонаблюдение, управляемый Wi-Fi и «Интерактивное ТВ» и др. Предприниматели могут подобрать комплект для решения насущных бизнес-задач и сэкономить на обеих услугах. Пакет регулярно дорабатывается — меняется тарифная политика, вводятся новые, более выгодные условия. Теперь клиентам стал доступен специальный «футбольный» пакет услуг, позволяющий транслировать самые актуальные матчи, не оплачивая спортивные пакеты каналов дополнительно.

*Публичный просмотр чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ должен соответствовать законодательству Российской Федерации, а также Правилам FIFA, касающимся публичного просмотра, содержащимся на http://www.fifa.com/about-fifa/tv/public-viewing.html. Рассрочка предоставляется ПАО «Ростелеком»

**Срок действия до 1.06.18 г. Информацию об организаторе акции, правилах, сроках и месте получения подарков можно узнать на сайте rt.ru

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