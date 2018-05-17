УФСБ по Башкирии возглавил Юрий Серышев

Управление ФСБ РФ по Башкирии возглавил Юрий Серышев. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

В Доме Республики состоялась встреча Серышева с главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым. Во встрече также принял участие Олег Гайденко, ранее возглавлявший республиканское управление ФСБ России. Сейчас он назначен руководителем Управления ФСБ России по пограничной службе.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности в республике и задачи, стоящие перед коллективом управления.



Юрий Cерышев родился в 1966 году. С июня 2014 года он возглавлял УФСБ по Астраханской области.



На прошлой неделе СМИ уже сообщали, что руководитель УФСБ по Астраханской области Юрий Серышев назначен на должность главы УФСБ по Башкирии.