УФСБ по Башкирии возглавил Юрий Серышев
Управление ФСБ РФ по Башкирии возглавил Юрий Серышев. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.
В Доме Республики состоялась встреча Серышева с главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым. Во встрече также принял участие Олег Гайденко, ранее возглавлявший республиканское управление ФСБ России. Сейчас он назначен руководителем Управления ФСБ России по пограничной службе.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности в республике и задачи, стоящие перед коллективом управления.
Юрий Cерышев родился в 1966 году. С июня 2014 года он возглавлял УФСБ по Астраханской области.
На прошлой неделе СМИ уже сообщали, что руководитель УФСБ по Астраханской области Юрий Серышев назначен на должность главы УФСБ по Башкирии.ОбществоВласть Башкортостан
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