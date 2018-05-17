В Уфе у бывшей сотрудницы налоговой изъяли 4 квартиры на 18 млн рублей

В Уфе суд постановил изъять в пользу государства имущество экс-сотрудницы межрайонной инспекции ФНС Гульнары Рожковой, сообщает прокуратура Республики Башкортостан.

Рожкову приговорили к 5 годам условного лишения свободы и штрафу в 2 млн рублей. Также она не сможет работать на госслужбе в течение 5 лет. При повторном рассмотрении дела Верховный суд РБ оставил решение в силе.

Гульнара Рожкова проходила по делу о посредничестве при передаче взятки. Следствие установило, что налоговый инспектор владеет тремя квартирами в микрорайоне «Айгуль» и трехкомнатными апартаментами в ЖК «Грин Парк» в Уфе. При этом ее годовой доход составлял 500—600 тыс. рублей и не позволял сотруднице ФНС покупать такое дорогое имущество. Чиновница оформила жилье на мать. Жилье сдавала в аренду, а вырученные деньги скрыла от начальства.

Ранее Верховный суд Башкирии приговорил бывшую сотрудницу отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Уфе к 5 годам колонии общего режима за вымогательство взятки размером в 500 тыс. рублей.