Госдума перенесла рассмотрение законопроекта о наказании за исполнение западных санкций
Госдума перенесла рассмотрение законопроекта об ответственности за исполнение иностранных санкций в России для проведения дополнительных консультаций.
«Мы получили большое количество обращений от делового сообщества. Вчера поступило обращение от РСПП и от представителей банковских структур с просьбой провести дополнительные консультации по законопроекту», — сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
По его словам, в связи с поступившими обращениями необходимо услышать мнение профильных комитетов и соисполнителей о законопроекте, пишет «Интерфакс».
15 мая депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона об уголовной ответственности за соблюдение на территории России западных санкций.ОбществоВласть
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