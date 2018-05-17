Госдума перенесла рассмотрение законопроекта о наказании за исполнение западных санкций

Госдума перенесла рассмотрение законопроекта об ответственности за исполнение иностранных санкций в России для проведения дополнительных консультаций.

«Мы получили большое количество обращений от делового сообщества. Вчера поступило обращение от РСПП и от представителей банковских структур с просьбой провести дополнительные консультации по законопроекту», — сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, в связи с поступившими обращениями необходимо услышать мнение профильных комитетов и соисполнителей о законопроекте, пишет «Интерфакс».

15 мая депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона об уголовной ответственности за соблюдение на территории России западных санкций.