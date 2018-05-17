Минниханов заявил о планах Татарстана поставлять в Китай грузовики и шины

Президент Татарстана Рустам Минниханов во время регионального делового форума с восточной провинцией Чжэцзян заявил, что республике интересно поставлять на рынок КНР вертолеты, суда, грузовики, нефтехимию, шины и другую продукцию.



«Мы также заинтересованы во взаимодействии с провинцией [Чжэцзян] в сфере высоких технологий, электронике, энергетике, биомедицине и по другим направлениям», — цитирует Минниханова ТАСС.

Вице-губернатор провинции Чжэцзян Чжу Цунцзю в свою очередь назвал Россию «хорошим соседом, другом и партнером Китая». Татарстан, по его словам, один из самых развитых регионов. Чжэцзян готов выстраивать сотрудничество в торговле, науке, туризме, образовании, культуре и спорте.

Делегация Татарстана находится в Китае с двухдневным визитом. В планах — встречи с политической и деловой элитой, а также посещение Alibaba, Dahua Technology, Hikvision и Geely.