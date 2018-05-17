«Лада» хочет вернуться в КХЛ

Спортивный директор «Лады» Владимир Кречин поделился задачами тольяттинцев на ближайший сезон:

— Губернатор Дмитрий Азаров озвучил задачу быть в медалях по итогам сезона. Кроме того, я для себя вижу еще одну цель — возвращение «Лады» в КХЛ. 23 мая на закрытии сезона КХЛ я постараюсь встретиться с Романом Ротенбергом и Геннадием Тимченко, чтобы обсудить этот вопрос и понять, в каком направлении нам нужно работать для решения этой задачи.

Напомним, «Лада» и ханты-мансийская «Югра» исключены из состава участников сезона 2018/2019 Континентальной хоккейной лиги.





