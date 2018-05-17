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Депутат ГД от Татарстана может войти в новое правительство РФ

08:46, 17.05.2018
Депутат ГД от Татарстана может войти в новое правительство РФ
Фото: realnoevremya.ru

Депутат Госдумы от Татарстана Александр Сидякин может войти в новый состав российского правительства в качестве одного из замминистров.

Вместе с Сидякиным в кабмин могут перейти зампред комитета по финансовому рынку Антон Гетта, первый зампред комитета по экономполитике Владимир Гутенев и глава комитета по спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР), пишут «Ведомости» со ссылкой на собеседников в Госдуме.

Один из источников издания заявил, что указанные депутаты претендуют на кресла замминистров: «Эти люди наиболее часто контактируют с Думой, поэтому это было бы правильно». Сами депутаты свое возможное назначение не подтвердили.

Премьер-министром России после смены правительства переизбрали Дмитрия Медведева. 18 мая он назовет новый состав правительства на ближайшие шесть лет.

ОбществоВласть Татарстан
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