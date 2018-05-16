В составе тольяттинской «Лады» появились два новичка

В хоккейном клубе «Лада» два новичка. Как сообщает пресс-служба тольяттинской команды, это 17-летний защитник Илья Шкибтан и местный воспитанник Юрий Головкин.



Со Шкибтаном заключен контракт на один сезон. Илья — воспитанник московского «Спартака», играл за юношеские команды столичного клуба, а последний сезон игрок обороны провел за «Батыр» (Нефтекамск) в первенстве НМХЛ (17 матчей, 3 шайбы).



Пробный договор — с нападающим Юрием Головкиным.

25-летний форвард в сезоне 2012/13 провел за «Ладу» два матча в чемпионате ВХЛ. Кроме «Лады» нападающий поиграл за «Ладью», «Спутник» (Нижний Тагил), «Беркут» (Казахстан), «Славутич» (Смоленск), «Калев» (Тарту, Эстония), ХК «Саров», ХК «Тамбов» и ХК «Чебоксары».



В первенстве ВХЛ в сезоне 2017/18 в 19 играх за чебоксарскую команду Головкин набрал 6 (4+2) очков и 14 минут штрафа. В играх плей-офф результативными действиями не отметился.