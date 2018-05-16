«АК БАРС» Банк одним из первых в России прошел сертификацию в рамках системы быстрых платежей

Разработанный ПАО «АК БАРС» Банком интерфейс для подключения к российской системе быстрых платежей успешно прошел сертификацию. Банковское программное обеспечение на практике показало свою технологическую готовность к промышленному запуску. В рамках сертификации были проведены пробные переводы быстрых платежей между физическими лицами (С2С), а также оплата физическими лицами покупок в интернете (С2В).

«Система быстрых платежей позволит за считанные секунды переводить деньги между клиентами различных банков, при этом для перевода не нужно знать номер счета или банковской карты получателя, достаточно указать номер телефона, в будущем е-mail или аккаунт в социальной сети, — комментирует Надежда Фролова, менеджер проекта «Система быстрых платежей», — сейчас же срок проведения межбанковских переводов может достигать 5 дней».

Российская платформа, предназначенная для быстрых переводов физических лиц, создается Ассоциацией ФинТех. Ожидается, что новая система должна стать более функциональной альтернативой существующим сегодня в России платежным механизмам.

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