В Казани около спортивных объектов поставят контейнеры для раздельного сбора мусора

В Казани по требованию Международной федерации футбола (FIFA) около спортивных объектов установят контейнеры для раздельного сбора мусора. Об этом сообщил замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

По его словам, в перспективе такие контейнеры установят по всей Казани, передает корреспондент «Реального времени».

Ранее сообщалось, что в России с 2019 года появятся экотехнопарки для переработки мусора.