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В Казани около спортивных объектов поставят контейнеры для раздельного сбора мусора

14:45, 16.05.2018 1
В Казани около спортивных объектов поставят контейнеры для раздельного сбора мусора

В Казани по требованию Международной федерации футбола (FIFA) около спортивных объектов установят контейнеры для раздельного сбора мусора. Об этом сообщил замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

По его словам, в перспективе такие контейнеры установят по всей Казани, передает корреспондент «Реального времени».

Ранее сообщалось, что в России с 2019 года появятся экотехнопарки для переработки мусора.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:53
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