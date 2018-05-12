Volkswagen отзовет 411 тысяч авто из-за проблем с ремнем безопасности

Немецкий автопроизводитель Volkswagen отзывает 411 тысяч автомобилей из-за проблем с замком на заднем ремне безопасности. Об этом Reuters со ссылкой на заявление компании.

Уточняется, что отзову подлежат более 219 тыс. моделей Polo, а также 191 тыс. машин Seat — Ibiza и Arona, у которых замок ремня безопасности сконструирован аналогичным образом. Из-за дефекта во время движения авто замок на левом заднем сиденье может расстегнуться.



«Безопасность Volkswagen остается основным приоритетом, и бренд определил техническое решение: переработать механизм крепления ремня», — сказано в заявлении автопроизводителя.



Напомним, что в конце прошлого года в России отзывали 26 тысяч автомобилей Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid из-за ненадлежащим образом сваренной буксирной проушины.