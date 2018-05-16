МЧС Татарстана предупредило о грозе и сильном ветре

МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о сильном ветре и грозе с 18 часов 16 мая до 18 часов 17 мая.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», вечером 16 мая и 17 мая днем на территории Республики Татарстан местами ожидается гроза с кратковременными усилениями северо-западного ветра до 15—20 м/с.



Напомним, что по прогнозу синоптиков, сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха днем по республике составит от +19 до +24 °С.