В Татарстане сегодня ожидается дождь и до +24

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В Республике Татарстан сегодня, 16 мая, ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер в республике будет северо-западный с переходом на юго-восточный слабый до умеренного, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Температура воздуха днем в Татарстане будет от 19 до 24 градусов выше ноля.

В Казани столбики термометров покажут от +21°С до +23°С. В Набережных Челнах ожидается от +19°С до 21°С.