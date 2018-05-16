Шоколадного «короля» из Челнов обокрали в Сан-Франциско

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Бизнесмена Сергея Акульчева из Набережных Челнов днем обокрали на платной парковке в Сан-Франциско. Инцидент произошел, когда Акульчев с супругой Александрой обедали в ближайшем кафе. Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в Facebook.



«Ушел Сашкин велосипед, все 4 карбоновых колеса Zipp, два из которых модные 858, чемодан с вещами, включая всю спортивную одежду, другие сумки и медали IRONMAN Santa Rosa, которые мы получили два дня назад», — перечислил Акульчев украденное.

По его словам, полиция на место происшествия не приехала, бизнесмен с супругой самостоятельно поехали в участок составлять заявление.

