ХК «Салават Юлаев» призывает в свои ряды молодежь
ХК «Салават Юлаев» произвёл обмен с «Югрой» (Ханты-Мансийск), в результате которого в Уфу переходят защитник Никита Анохин и нападающий Данил Башкиров, входящий в состав юниорской сборной России, сообщает пресс-служба «юлаевцев».
Ханты-мансийцы получили форварда Максима Аскарова и денежную компенсацию.
Никита Анохин родился 20.09.1999 в Химках. Рост — 181, вес — 83. Хват — правый.
Игровая карьера: «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск, 2017/18). Статистика в МХЛ: 59 матчей, 11 (1+10) набранных очков, показатель полезности +18, 16 штрафных минут.
Данил Башкиров родился 15.05.2001 в Тюмени. Рост — 187, вес — 75. Хват — левый.
Игровая карьера: «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск, 2017/18).
Статистика в МХЛ: 47 матчей, 25 (11+14) набранных очков, показатель полезности +10, 16 штрафных минут.
СпортХоккей Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым