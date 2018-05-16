ФК «Уфа» летом соберется в Австрии

Стали известны ближайшие планы ФК «Уфа» после самого успешного сезона в Премьер-лиге.

Как сообщили в пресс-службе уфимцев, «горожане» будут находиться в отпуске до 15 июня. После футболисты группами приедут в Москву, где пройдут медосмотр.

18 июня команда соберется в Уфе. А 24 июня отправится на первые учебно-тренировочные сборы в Австрию. Там же пройдут вторые сборы уфимской команды.

По окончании двух УТС «Уфа» вернется в столицу Башкирии, где будет готовиться к пятому своему сезону в российской футбольной Премьер-лиге.

По итогам завершившегося сезона «Уфа» стала шестой и завоевала право участия в Лиге Европы.





