ФК «Уфа» летом соберется в Австрии
Стали известны ближайшие планы ФК «Уфа» после самого успешного сезона в Премьер-лиге.
Как сообщили в пресс-службе уфимцев, «горожане» будут находиться в отпуске до 15 июня. После футболисты группами приедут в Москву, где пройдут медосмотр.
18 июня команда соберется в Уфе. А 24 июня отправится на первые учебно-тренировочные сборы в Австрию. Там же пройдут вторые сборы уфимской команды.
По окончании двух УТС «Уфа» вернется в столицу Башкирии, где будет готовиться к пятому своему сезону в российской футбольной Премьер-лиге.
По итогам завершившегося сезона «Уфа» стала шестой и завоевала право участия в Лиге Европы.
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