В РСПП предложили смягчить Магомедовым меру пресечения

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин просит генпрокурора Юрия Чайку и и. о. главы МВД Владимира Колокольцева смягчить меру пресечения братьям Магомедовым, которые с 31 марта находятся под арестом.



В письме Шохин просит изменить меру пресечения бизнесменам «на более мягкую», не связанную с арестом. Аналогичное обращение было отправлено и. о. главы МВД Владимиру Колокольцеву, сообщает «Коммерсант».

Шохин настаивает, что обвинение предпринимателей в организации преступного сообщества является сомнительным и может стать угрожающим прецедентом для российского бизнеса. Юристы соглашаются, что формулировки законодательства достаточно размыты и непросто понять, «где заканчивается развитие бизнеса и начинается создание преступного сообщества».

Напомним, владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были задержаны в конце марта по подозрению в особо крупной растрате и мошенничестве, а также ОПС. Защита предлагала залог 2,5 млрд руб., соразмерный сумме ущерба, но оба бизнесмена были арестованы на два месяца до 30 мая.