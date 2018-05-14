Россия обыграла Словакию в матче чемпионата мира по хоккею со счетом 4:0

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Сборная России обыграла команду Словакии в матче чемпионата мира по хоккею — 2018 со счетом 4:0.

Авторами голов стали Максим Мамин, Никита Гусев, Максим Шалунов, Илья Михеев.

Таким образом, для сборной России это уже четвертая сухая победа на чемпионате мира-2018, ранее команда не пропускала шайб в играх с Францией (7:0), Беларусью (6:0) и Австрией (7:0).

Россия по-прежнему занимает 2-е место в турнирной таблице группы «А». Следующая игра пройдет с командой Швеции.

Ранее сборная России обыграла Швейцарию со счетом 4:3 в пятом матче ЧМ по хоккею.