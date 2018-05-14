Новости спорта

20:29 МСК
Новости раздела
Спорт

Россия обыграла Словакию в матче чемпионата мира по хоккею со счетом 4:0

19:47, 14.05.2018
Россия обыграла Словакию в матче чемпионата мира по хоккею со счетом 4:0
Фото: скриншот

Сборная России обыграла команду Словакии в матче чемпионата мира по хоккею — 2018 со счетом 4:0.

Авторами голов стали Максим Мамин, Никита Гусев, Максим Шалунов, Илья Михеев.

Таким образом, для сборной России это уже четвертая сухая победа на чемпионате мира-2018, ранее команда не пропускала шайб в играх с Францией (7:0), Беларусью (6:0) и Австрией (7:0).

Россия по-прежнему занимает 2-е место в турнирной таблице группы «А». Следующая игра пройдет с командой Швеции.

Ранее сборная России обыграла Швейцарию со счетом 4:3 в пятом матче ЧМ по хоккею.

СпортХоккей
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также