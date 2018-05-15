В план предсезонной подготовки нижегородского «Торпедо» входит Мемориал Ромазана

Хоккейный клуб «Торпедо» примет участие в 27-м предсезонном турнире памяти Ивана Харитоновича Ромазана, который пройдет в Магнитогорске с 23 по 26 августа, сообщает пресс-служба команды.

Помимо нижегородской команды в турнире примут участие «Металлург» (Магнитогорск), «Трактор» (Челябинск) и «Сибирь» (Новосибирск).

Отметим, что уфимский «Салават Юлаев», в прошлом постоянный участник этого Мемориала, в этом году в Магнитогорск не приедет. Причина — с 25 по 28 августа уфимцы сыграют в домашнем традиционном Кубке Республики Башкортостан.

Игры «Торпедо» на Кубке Ромазана: 23 августа с «Сибирью», 24 августа с «Трактором», 26 августа с «Металлургом».







