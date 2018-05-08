Уфимский «Салават Юлаев» один раз потренируется в Финляндии
Тренерский штаб ХК «Салават Юлаев» определился с планом предсезонной подготовки. Игроки и тренеры начнут собираться в столице Республики Башкортостан 1 июля.
- С 11 по 15 июля хоккеисты будут проходить медосмотр, сдавать тесты и проведут первые командные тренировки в рамках межсезонья.
- 16 июля ХК «Салават Юлаев» отправится в Финляндию, где до 27 июля пройдут учебно-тренировочные сборы в спортивном комплексе Виерумяки.
- После этого команда возвращается в Уфу, где будет тренироваться до 13 августа.
- С 14 по 18 августа запланировано участие команды на Кубке губернатора Челябинской области.
- С 19 августа команда продолжит тренировки в Уфе, а уже с 25 по 28 августа примут участие в традиционном Кубке Республики Башкортостан.
- 1 сентября стартует новый сезон Континентальной хоккейной лиги.
Напомним, «Салават Юлаев» к XI сезону поменял практически половину состава и главного тренера.СпортХоккей Башкортостан
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