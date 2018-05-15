В России предложили создать министерство цифрового развития и связи

В России может появиться министерство цифрового развития и связи. С таким предложением к премьер-министру Дмитрию Медведеву выступил заместитель главы аппарата правительства Максим Акимов, сообщает источник «Коммерсанта», близкий к правительству.

Предполагается, что новое министерство появится на базе Минкомсвязи. Ему будут переданы полномочия в области цифровизации экономики. Источник газеты пояснил, что это позволит более эффективно реализовывать программы цифровизации, которые каждое министерство на текущий момент реализует по отдельности.

Одним из кандидатов на пост главы министерства цифрового развития и связи является руководитель Аналитического центра (АЦ) при правительстве РФ Константин Носков, который сейчас максимально вовлечен в эту тему.

Ранее «Реальное время» писало, что в Ульяновской области могут создать министерства межрегионального сотрудничества, «зеленой экономики» и семейных отношений.