В ПФО число террористических преступлений за 2017 год снизилось на 15%

Количество террористических преступлений в Приволжском федеральном округе в 2017 году уменьшилось на 15%. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе выездного совещания в Саратове.

По его словам, в прошлом году было заблокировано около 2 тысяч интернет-страниц, удалено свыше 5 тысяч материалов, признанных судом экстремистскими.

Кроме того, было объявлено 215 предостережений, а в федеральный список экстремистских материалов внесли 84 ресурса, передает «Интерфакс».

Патрушев также отметил, что, несмотря на принимаемые меры, «локализовать в полной мере распространение радикальной идеологии в молодежной среде пока не удается». В связи с этим он он призвал продолжить работу в данном направлении.

Ранее «Реальное время» писало, что в Башкирии с начала года количество взяток выросло вдвое и достигло 38.