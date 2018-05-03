В Башкирии с начала года количество взяток выросло вдвое

По итогам марта 2018 года Генпрокуратура насчитала в Башкирии 38 зарегистрированных преступлений по статье «Получение взятки». При этом за весь 2017 год по той же статье в республике зарегистрировано 62 преступления.

Таким образом, за три месяца этого года показатель уже превысил половину годового уровня за 2017-й. При таких темпах в 2018 году количество преступлений этой направленности может превысить прошлогодний показатель вдвое.

Стоит отметить, что количество зарегистрированных преступлений по статье «Дача взятки» по итогам марта составило 10. В прошлом году этот показатель достиг 22 преступлений, следует из статистики Генпрокуратуры.

По данным Генпрокуратуры, в I квартале 2018 года на предварительное расследование направлялись 22 дела по получению взятки и 12 дел по даче взятки. В суд были направлены 22 и 11 дел соответственно. Нераскрытым признано одно дело о даче взятки.

По данным судебного департамента ВС РФ, с 2015 года в России наблюдается спад количества россиян, осужденных за коррупционные преступления. При этом статистика зависит именно от взяткодателей. С 2015 года их число сократилось более чем в 4 раза.