В Башкирии, Пермском крае и Оренбуржье 16 заводов прекратят перевозку опасных грузов из-за ЧМ-2018

Около двух десятков промышленных предприятий Башкирии, Оренбургской области и Пермского края приостановят перевозку взрывчатых и ядовитых веществ на период чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщил начальник Западно-Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Сергей Мережко.

По его словам, приостановлено действие 360 специальных разрешений на перевозку грузов для 16 предприятий указанных регионов, передает «Интерфакс».

Вместе с тем он уточнил, что в «случае необходимости предприятия могут подавать дополнительные заявки на перевозку таких грузов».

Ранее стало известно, что въезд автобусов в города проведения ЧМ-2018, в том числе и Казань, будет ограничен с 1 июня.