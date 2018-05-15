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В Башкирии, Пермском крае и Оренбуржье 16 заводов прекратят перевозку опасных грузов из-за ЧМ-2018

13:23, 15.05.2018
В Башкирии, Пермском крае и Оренбуржье 16 заводов прекратят перевозку опасных грузов из-за ЧМ-2018
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Около двух десятков промышленных предприятий Башкирии, Оренбургской области и Пермского края приостановят перевозку взрывчатых и ядовитых веществ на период чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщил начальник Западно-Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Сергей Мережко.

По его словам, приостановлено действие 360 специальных разрешений на перевозку грузов для 16 предприятий указанных регионов, передает «Интерфакс».

Вместе с тем он уточнил, что в «случае необходимости предприятия могут подавать дополнительные заявки на перевозку таких грузов».

Ранее стало известно, что въезд автобусов в города проведения ЧМ-2018, в том числе и Казань, будет ограничен с 1 июня.

Промышленность Башкортостан
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