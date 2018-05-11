В Госдуме предложили сажать в тюрьму на 4 года за исполнение санкций против России

Депутаты Госдумы предложили дополнить уголовный кодекс статьей, которая бы предполагала наказание для лиц, чьи действия помогают вводить антироссийские санкции, а также для тех, кто исполняет эти санкции. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Авторами проекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также лидеры всех четырех фракций.



Депутаты прописали штрафы до 600 тысяч рублей или ограничение свободы до 4 лет за соблюдение санкций, а за действия по введению санкций — до 500 тысяч рублей, ограничение или лишение свободы на срок до 3 лет.

Добавим, что Госдума также рекомендовала правительству предусмотреть в бюджете на 2019—2021 годы средства на поддержку пострадавших от санкций США компаний.