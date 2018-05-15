RAEX присвоило облигациям СИНХа рейтинг ruAA+

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило облигациям АО «Связьинвестнефтехим» серии БО-001Р-01 рейтинг на уровне ruAA+. Об этом говорится в сообщении компании на сайте раскрытия корпоративной информации.

Объем эмиссии составляет 20 млрд рублей. Срок погашения задолженности — 5 июля 2022 года.

Напомним, что в июле 2017 года «СИНХ-финанс» завершил размещение на Московской бирже облигаций на общую сумму в 20 млрд рублей. В этот же день компания предоставила СИНХу заем в 19,9 млрд рублей сроком до 2022 года.

