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На ЧМ-2018 в Казани ожидают более 200 тысяч туристов

11:00, 15.05.2018
На ЧМ-2018 в Казани ожидают более 200 тысяч туристов
Фото: realnoevremya.ru

Во время чемпионата мира по футболу Казань посетят 200 тыс. туристов.

Такой прогноз озвучил председатель госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов. Для комфортного пребывания иностранных гостей в музеях города появятся таблички на английском языке и терминалы безналичной оплаты.

Помогать туристам будут 150 экскурсоводов, которые владеют итальянским, испанским, китайским и другими языками, передает журналист «Реального времени».

Ранее сообщалось, что в числе праздничных мероприятий будет фестиваль «Вкусная Казань», на котором собиаются пиготовить самый большой в России чак-чак.

Общество Татарстан
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