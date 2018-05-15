На ЧМ-2018 в Казани ожидают более 200 тысяч туристов

Во время чемпионата мира по футболу Казань посетят 200 тыс. туристов.

Такой прогноз озвучил председатель госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов. Для комфортного пребывания иностранных гостей в музеях города появятся таблички на английском языке и терминалы безналичной оплаты.

Помогать туристам будут 150 экскурсоводов, которые владеют итальянским, испанским, китайским и другими языками, передает журналист «Реального времени».

Ранее сообщалось, что в числе праздничных мероприятий будет фестиваль «Вкусная Казань», на котором собиаются пиготовить самый большой в России чак-чак.