Суд отменил вступление в силу решения суда о блокировке Telegram
Отметка о вступлении в силу решения Таганского районного суда Москвы о блокировке доступа к мессенджеру Telegram удалена с сайта суда.
Защита успела направить жалобу по почте, сообщает «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что решение суда вступило в силу сегодня, 15 мая, в связи с отсутствием жалобы.
Напомним, Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора и вынес решение о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля операторы связи приступили к процедуре блокировки.
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