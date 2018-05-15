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Суд отменил вступление в силу решения суда о блокировке Telegram

10:46, 15.05.2018
Суд отменил вступление в силу решения суда о блокировке Telegram
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Отметка о вступлении в силу решения Таганского районного суда Москвы о блокировке доступа к мессенджеру Telegram удалена с сайта суда.

Защита успела направить жалобу по почте, сообщает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что решение суда вступило в силу сегодня, 15 мая, в связи с отсутствием жалобы.

Напомним, Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора и вынес решение о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля операторы связи приступили к процедуре блокировки.

ТехнологииТелекоммуникации
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