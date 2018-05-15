Руководителем «Ижавиа» стал экс-глава нижегородского аэропорта

Главой компании «Ижавиа» назначен Александр Синельников, ранее семь лет возглавлявший международный аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.



«Под его руководством аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде сделал качественный скачок в своем развитии, стал современным и самым быстроразвивающимся в России», — написал Семенов.

Отмечается, что Синельников работал в ведущих авиакомпаниях страны.

«На очереди — развитие аэропорта Ижевска и авиакомпании в целом! Следите за изменениями. Дорогу осилит идущий!» – добавил премьер.

Ранее стало известно, что генеральный директор АО «Ижавиа» Александр Городилов покинет свой пост.