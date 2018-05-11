Гендиректор «Ижавиа» Александр Городилов уйдет в отставку

Генеральный директор АО «Ижавиа» Александр Городилов покинет свой пост. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Его преемник пока не известен.

«Это дело сугубо личное, ничем экстраординарным не вызвано. Никакой сенсации можете не делать. Все когда-то начинается и заканчивается. Я шесть лет добросовестно отдал «Ижавиа». Прочитайте о причинах ухода, когда созреет наша пресс-служба», — прокомментировал Городилов свой уход.

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что разделение АО «Ижавиа» на авиакомпанию и аэропорт завершится осенью 2018 года.