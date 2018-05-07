Суд в России впервые признал криптовалюту имуществом

Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве постановил включить в конкурсную массу банкрота Ильи Царькова принадлежащую ему криптовалюту, то есть впервые признал криптовалюту имуществом.



«Суд разрешил вопрос о разногласиях между финансовым управляющим и должником и обязал должника передать финансовому управляющему пароль для доступа к криптокошельку для пополнения конкурсной массы. Суд в России впервые разрешил вопрос о статусе криптовалюты, признав ее имуществом», — передает «РИА Новости» со ссылкой на финансового управляющего Алексея Леонова, который выступал истцом.

В картотеке арбитражных дел указано, что апелляционный суд отменил определение нижестоящего суда полностью.