ЦБ РФ: годовая инфляция ожидается на уровне 3—4%

Годовая инфляция ожидается на уровне 3—4%, следует из прогноза Банка России по инфляции на 2018 год.

«Годовая инфляция до конца второго квартала останется вблизи сложившегося значения из-за действия эффекта высокой базы предыдущего года в динамике цен на продовольствие. Во второй половине года ожидается постепенное увеличение темпов роста потребительских цен. По итогам 2018 года инфляция будет находиться в интервале 3—4%, в 2019 году — вблизи 4%», — цитирует ТАСС представителя Центробанка России.

Ранее Минфин РФ снизил прогнозный уровень инфляции в 2018 году с 4% до 2,8%.