Джастин Азеведо остается в «Ак Барсе» еще на два сезона

Казанский «Ак Барс» на 2 года продлил контракт с лучшим снайпером Кубка Гагарина 2017/2018 Джастином Азеведо, говорится на официальном сайте клуба.

«В плей-офф Азеведо стал лучшим бомбардиром — в 19 матчах он набрал 24 очка. Джастин справедливо был признан MVP Кубка Гагарина — 2018», — говорится в сообщении.



В прошедшем сезоне канадский форвард забросил 15 шайб и сделал 13 голевых передач в 31 матче регулярного розыгрыша КХЛ, при показателе полезности «+4». В 19 матчах Кубка Гагарина на его счету 24 (5+19) очка при полезности «+7».

Напомним, что наше издание недавно писало о необходимости сохранить лидера атак «Ак Барса», как и других ведущих хоккеистов.