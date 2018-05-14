Доходы врио губернатора Нижегородской области за 2017 год выросли почти в 2 раза

Доходы врио губернатора Глеба Никитина по итогам 2017 года выросли до 15,74 млн рублей. В 2016 году он заработал 8,3 млн рублей. Такие цифры указаны в декларации о доходах, опубликованных на сайте областного правительства.

Его супруга Екатерина Никитина в прошлом году получила доход в размере 38,76 млн рублей против 25,7 млн рублей годом ранее.

Список объектов недвижимости, находящейся в собственности у Глеба Никитина, за год практически не изменился. Он по-прежнему владеет коттеджем 171,9 кв. м, расположенным на земельном участке площадью 1,5 тыс. кв. м.

Однако теперь в перечне имущества нет квартиры площадью 45,6 кв. м. Вместо нее появилась другая, площадью 143,7 кв. м. Глава региона также владеет легковыми автомобилями ВАЗ-21011, УАЗ «Патриот» и мотоциклом «Ява 350/638».

Екатерина Никитина владеет квартирами в 38 и 143,8 кв. м, 1/3 в общей долевой собственности на квартиру площадью 62,6 кв. м и земельным участком в 3,77 га. Кроме того, в ее собственности находится автомобиль BMW X3. Также семья Глеба Никитина пользуется дачей в 801,7 кв. м и квартирой в 56,7 кв. м.

Отметим, что врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин поднялся на 16-е место в рейтинге влиятельности глав субъектов РФ в апреле 2018 года.