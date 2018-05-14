Путин: необходимо вести дело к полной денуклеаризации Корейского полуострова

Президент России Владимир Путин во время встречи с генеральным директором МАГАТЭ Юкия Амано заявил о необходимости полной денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил постпред России при международных организациях Михаил Ульянов.

«В ходе встречи президента с гендиректором МАГАТЭ Амано в центре внимания оказалась региональная проблематика. По понятным причинам, это Северная Корея. Наш президент призвал агентство и впредь заниматься этой проблематикой максимально беспристрастно, объективно и профессионально. По Северной Корее он подчеркнул, что, по убеждению российской стороны, необходимо вести дело к полной денуклеаризации Корейского полуострова», — цитирует его RNS.

Напомним, 12 июня в рамках встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына стороны планируют подписать соглашение о денуклеаризации и официальном окончании войны между КНДР и Южной Кореей.