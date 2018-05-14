Шестеркин в воротах, Шалунов вместо Андронова. Стал известен состав сборной на матч со словаками

На матч против против Словакии тренерский штаб сборной России внес несколько изменений в состав.

Форвард Сергей Андронов не примет участия в матче, а в третьем звене лидера атак России заменит его одноклубник Максим Шалунов. Тринадцатым форвардом на игру будет заявлен нападающий «Рейнжерс» Павел Бучневич. — Сообщает «Чемпионат».

Изменения коснулись и вратарской линии. Основным голкипером на игру будет Игорь Шестёркин, сообщил старший тренер национальной команды Алексей Жамнов.

На датском Чемпионате мира Шестеркин провёл только один полноценный матч — со сборной Беларуси, а так же один период во встрече с командой Австрии.



Напомним, что сборная России уже обеспечила себе участие в плей-офф ЧМ 2018. На данный момент команда Ильи Воробьева занимает второе место в группе А.