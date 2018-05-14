В новый генплан Казани заложили строительство метро

В новом генеральном плане Казани заложено строительство новых станций метрополитена. Однако построить его смогут, если федеральный центр выделит деньги, рассказала журналистам главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева после делового понедельника в мэрии города.

«Метро планируется, станции и коридоры планируются. Закладываются места, где будут эти станции. Но мы не рассчитываем, что строительство станций будет продолжаться сейчас в плановом порядке. Если будет федеральное финансирование, как это, в общем-то, и бывало, то мы такой возможностью обладаем. То есть в генеральном плане метро имеется, но оно зависит от федерального финансирования», — прокомментировала главный архитектор Казани.

Ранее «Реальное время» писало, что в Больших Клыках над частью домов нависла угроза сноса из-за строительства дороги, предусмотренной генпланом.