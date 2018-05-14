МЧС Татарстана предупредило о грозе и сильном ветре

МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о сильном ветре с 14 до 20 часов 15 мая.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», завтра днем и вечером на территории Республики Татарстан местами ожидается гроза с кратковременными усилениями северо-западного ветра до 15—20 м/с.

Сегодня в Республике Татарстан ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Максимальная температура днем по республике составит от +21°С до +26°С.