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В Татарстане потеплеет до +26°С

04:36, 14.05.2018
В Татарстане потеплеет до +26°С
Фото: скриншот tatarmeteo.ru

Сегодня, 14 мая, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-восточный умеренный.

Минимальная температура воздуха ночью по республике от +3 до +8 градусов, в западных районах — до +11°С. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +21°С до +26°С, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +23°С до +25°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +21°С до +24°С.

Общество Татарстан
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