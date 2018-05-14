Росатом запустит комплекс «ядерного Lego»

«Физико-энергетический институт имени Лейпунского» (входит в научный дивизион «Росатома») планирует в ближайшее время запустить комплекс быстрых физических стендов (БФС). С его помощью можно создавать и изучать полномасштабные модели ядерных реакторов на быстрых нейтронах.



Принцип создания на БФС детальных моделей быстрых реакторов напоминает работу с детским конструктором Lego — из небольших элементов собираются большие композиции.

«Мы пускаем комплекс в ближайшее время. У нас все готово», — передает «РИА Новости» со ссылкой на директора ФЭИ Андрея Говердовского



Сначала предстоит осуществить пробный физический пуск, получить разрешительные документы на эксплуатацию комплекса и в нынешнем году выйти на программу экспериментов. Отмечается, что комплекс подвергся модернизации в 2016 году и не имеет аналогов в мире.

Ранее Турция признала проект станции «Росатома» соответствующим всем необходимым требованиям и выдало лицензию на строительство первого блока АЭС «Аккую».