Турция выдала «Росатому» лицензию на строительство АЭС

Агентство по атомной энергетике Турции выдало лицензию на строительство первого блока АЭС «Аккую».



Проект станции «Росатома» признан соответствующим всем необходимым требованиям.

«Четыре блока по 1200 мегаватт, первый блок планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году, к столетию со дня образования Турецкой Республики. Конечно, это создает серьезный график скорости строительства станции в соответствии со всеми нормативами безопасности, правилами строительства и так далее», — цитирует Anadolu главу Минэнерго России Александра Новака.



Церемония закладки фундамента АЭС состоится 3 апреля. В ней примут участие российский президент Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган.

Ранее Александр Новак заявил, что Минэнерго России планирует заменить до 80% импортных технологий к 2020 году.