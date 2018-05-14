Суд рассмотрит дело о хищении 139,9 миллиона рублей из компании Артема Чайки

Генпрокуратура направила в суд дело о растрате 139,9 млн рублей в нерудной компании «Бердяуш» Артема Чайки. Экс-владелец компании бежал из страны, под суд пойдут его подчиненные.



Заместитель генпрокурора Виктор Гринь 4 мая утвердил обвинительное заключение по делу о растрате в отношении бывших сотрудников компании — Екатерины Краснихиной, Елены Дорожевич и Дмитрия Супруна, передает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

Материалы зарегистрированы в Чертановском суде Москвы, дата начала процесса пока не назначена, следует из карточки дела на портале московских судов.

Растрата была вскрыта в ходе аудита, после того как Чайка в 2014 году приобрел НК «Бердяуш» у бизнесмена Сергея Вильшенко. «ПНК-Урал» стала заявителем по делу и потерпевшей стороной. Вильшенко скрылся из страны, получив греческое гражданство по подложным документам, следует из обвинительного заключения.

Адвокат Краснихиной во время расследования сам стал фигурантом уголовного дела в связи с попыткой приобщить к материалам дела фальшивую справку.