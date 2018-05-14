Силуанов: «Ренова» уже получила господдержку

Предложенный на пост первого вице-премьера Антон Силуанов рассказал, что структура Виктора Вексельберга уже получила поддержку.



Уточняется, что «Ренова» получила господдержку неделю назад. Сумму поддержки Силуанов не указал, передает РБК.

Отмечается, что правительство прорабатывает вопросы поддержки других компаний, попавших под санкции США.

«Вопрос, в первую очередь, компаний, подпавших под санкции — «Русала», «ГАЗа». Рассматривается вопрос кредитной поддержки за счет банка, который создан государством, — Промсвязьбанка», — рассказал Силуанов.

Банк будет предоставлять ликвидность на общих основаниях.

Ранее сообщалось, что группа «Ренова», попавшая под санкции США вместе со своим владельцем Виктором Вексельбергом, попросила правительство России о комплексной поддержке.