«Динамо-Казань» по хоккею на траве одержало третью победу подряд

Вчера «Динамо-Казань» в домашнем матче победило московский «Динамо-ЦОП Москомспорт» в третьем туре чемпионата России по хоккею на траве.

Подопечные Араика Маргаряна забили в ворота гостей 9 мячей. По дублю на свой счет записали Семен Матковский и новобранец команды аргентинец Барбеито Гуилермо Мартин. Еще по разу отличились Николай Комаров, Алмаз Курбанов, Павел Голубев и Алексей Майоров. Гости ответили двумя мячами Дмитрия Азарова.

Следующая игра команд в рамках четвертого тура чемпионата страны состоится сегодня. Матч пройдет в 16.00 на стадионе Центра хоккея на траве в Казани.